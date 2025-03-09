Системы ПВО сбили авиабомбу JDAM и два снаряда HIMARS ВСУ

За прошедшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили авиабомбу JDAM и два снаряда HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, системы ПВО также уничтожили 228 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск. В частности, 99 беспилотников были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции (СВО), отметили в министерстве.

Из этой же сводки следует, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Константинополь в Донецкой народной республике. По данным ведомства, российская армия нанесла поражение бригадам ВСУ и морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР.

7 марта Минобороны сообщило, что российская армия за прошедшую неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, подразделениями ВС РФ были заняты Андреевка, Бурлацкое, Скудно и Привольное в ДНР.

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