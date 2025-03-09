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Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Также, по информации ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по позициям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. Как отметили в министерстве, украинские военнослужащие располагались в районах населенных пунктов Агроном, Богдановка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Косица, Локня, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.

Из этой же сводки следует, что ВС России освободили село Лебедевка в Курской области, а также взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области Украины. По информации Минобороны, населенные пункты были взяты под контроль подразделениями группировки российских войск «Север».

За сутки, по информации министерства, ВСУ потеряли в Курской области более 350 военнослужащих. Помимо живой силы, украинская армия потеряла танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и миномет.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ в Курской области.

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