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ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 350 военных в Курской области
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Reuters

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 350 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и миномет. Также российская армия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию RADA, инженерную машину разграждения. Еще были поражены 11 пунктов управления беспилотников и склад с боеприпасами. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Кроме того, накануне российские военнослужащие освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Также был нанесен удар по противнику в районе 13 оккупированных населенных пунктах.

До этого российский военкор Юрий Котенок заявил, что командование ВСУ готовится к отходу из района Черкасского Поречного Курской области. По его словам, в районе Малой Локни ведутся ожесточенные бои, российские подразделения атакуют солдат ВСУ по трем направлениям. Он отметил, что в ночь на 8 марта противник отошел к Казачьей Локне.

Ранее российский военкор сообщил о попытке ВСУ вывести бригаду из населенного пункта под Курском.

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