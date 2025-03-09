Появилось видео из освобожденной деревни в Курской области

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик из деревни Старая Сорочина в Курской области.

«Всем привет из Старой Сорочины! Малой Локне приготовиться», — говорится в подписи к видео.

На кадрах военкор показал, что над населенным пунктом подняты флаги России и 22-го мотострелкового полка. Также Коц выразил надежду, что российские войска в скором времени освободят село Малая Локня.

Об освобождении Старой Сорочины сообщало Минобороны России 8 марта. По данным ведомства, российские войска также вернули контроль над населенными пунктами Викторовка и Николаевка. В министерстве отметили, что оперативным освобождением оккупированных территорий занималась российская группировка войск «Север».

В этот же день в силовых структурах заявили, что освобождение российскими войсками населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области ведет к окружению Малой Локни.

Ранее военкор сообщил, что российские военные выбили ВСУ из Константинополя.