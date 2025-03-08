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В силовых структурах рассказали об обстановке вокруг Малой Локни в Курской области

ТАСС: освобождение Старой Сорочины ведет к окружению Малой Локни под Курском
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Освобождение российскими войсками населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области ведет к окружению Малой Локни в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Малая Локня — большой населенный пункт, где у Вооруженных сил Украины (ВСУ) был очень мощный укрепленный район. Это северный выступ группировки ВСУ, уточнил собеседник агентства.

До этого военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские военные начали наступление на Суджу в Курской области, которую пока занимают ВСУ. По его словам, операция по освобождению Курской области «переходит в финальную стадию».

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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