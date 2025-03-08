Российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины из села Константинополь в Донецкой народной республике. Об этом сообщил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Других подробностей журналист не привел. В Минобороны России информацию пока официально не подтверждали.

Другой российский военкор Евгений Поддубный сообщал, что военные начали наступление на Суджу в Курской области, которую пока занимают Вооруженные силы Украины. Журналист предположил, что операция по освобождению Курской области «переходит в финальную стадию».

Накануне авторы проекта «Рыбарь», который был основан военным блогером Михаилом Звинчуком, писали, что наступление Вооруженных сил России на населенный пункт Малая Локня со стороны Старой Сорочины и Николаевки в Курской области станет сложной задачей.

Telegram-канал «Позывной OSETIN» также сообщал, что в Курской области начались боевые действия за населенный пункт Малая Локня. Эта информация появилась на фоне сообщений об оперативном окружении украинского гарнизона в Судже. Утверждается, что единственная транспортная связь с Украиной находится под огневым контролем российских войск.

Ранее ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области.