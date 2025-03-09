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Маск угрожает отключить Starlink на Украине

Маск: линия фронта ВСУ рухнет, если отключить Starlink
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Global Look Press

Линия фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет, если отключить американскую систему связи Starlink. Об этом заявил глава американского департамента эффективности госуправления (DOGE), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Если я ее (Starlink. — «Газета.Ru») отключу, вся линия фронта для них рухнет. Мне тошно от того, что годами льется кровь в тупиковой ситуации, из которой Украина неизбежно выйдет проигравшей», — написал он в соцсети X.

4 марта администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ.

В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник писала, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

В свою очередь агентство AFP сообщило, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat ведет обсуждение с руководством Европейского союза на тему возможности развертывания дополнительных терминалов на Украине.

Ранее в Европе заявили, что без Starlink Украина «ослепнет», а ВСУ откатятся на век назад.

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