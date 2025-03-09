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Группа солдат ВСУ сдалась в плен российским бойцам в ДНР

ТАСС: у села Комар в ДНР группа бойцов ВСУ сдалась в плен российским солдатам
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Reuters

Военнослужащие 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе офицер, сдались в плен у села Комар на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, солдаты украинской армии приняли решение сдаться в плен из-за того, что попали в окружение. Бойцы рассказали, что просили командование об эвакуации с территории, однако получили отказ.

На данный момент военнослужащие находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.

В ночь на 9 марта пять солдат ВСУ сдались в плен в зоне действия группировки российских войск «Запад». По словам руководителя пресс-центра российской группировки войск Ивана Бигмы, ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск. В ходе обороны на линии фронта расчеты российской противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник противника.

До этого сообщалось, что российские военные на Покровском направлении захватили в плен находившуюся в рядах украинской армии бывшую заключенную.

Ранее сообщалось, что тысячи военных ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области.

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