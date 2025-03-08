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Тысячи военных ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области

The Telegraph: 10 тысяч бойцов ВСУ могут попасть в окружение в Курской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Десять тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой окружения в Курской области. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

В публикации говорится, что российские военные разделили силы украинской армии на две части и поставили под угрозу важный маршрут снабжения войск. Отмечается, что единственная трасса в Суджу, которую контролируют бойцы ВСУ, может оказаться в зоне действия дронов ВС РФ, что значительно осложнит возможность отступления.

Британская газета The Guardian также пишет о тысячах военных ВСУ, которые оказались под угрозой окружения в Курской области.

«Тысячи украинских солдат, ворвавшихся в российскую Курскую область в августе прошлого года, почти окружены российскими войсками, что стало серьезным ударом по Киеву», — говорится в статье.

По данным издания, украинская сторона планировала использовать свое присутствие в качестве рычага давления на Россию при проведении мирных переговоров.

До этого газета New York Post (NYP) со ссылкой на украинских военных писала, что ВСУ в течение двух недель могут покинуть Курскую область. По данным издания, оккупация украинской армии на территории Курской области находится на грани срыва после того, как армия России прорвала линию обороны ВСУ возле Суджанского района.

В публикации отмечается, что прорыв ВС РФ стал возможен после того, как Соединенные Штаты ограничили Украине доступ к разведданным.

Ранее бойцы ВС РФ взяли в плен солдата ВСУ, издевавшегося над жителями Курской области.

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