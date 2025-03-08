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Российские бойцы взяли в плен бывшую заключенную из женской роты украинской армии

«Соловьев Live»: россияне взяли в плен экс-заключенную из женской роты ВСУ
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Российские военные 8 марта на Покровском направлении захватили в плен находившуюся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывшую заключенную. Об этом сообщает Telegram-канал «Соловьев Live».

Уроженка Хмельницкой области Галина Казымова отбывала срок в исправительной колонии, где ей вместе с другими женщинами-заключенными предложили подписать контракт и вступить в ряды украинской армии. После обучения на полигоне в Харьковской области из бывших заключенных сформировали подразделение, вошедшее в состав 425-й отдельной штурмовой бригады «Скала».

По словам Казымовой, женщин в подразделении около 100 человек. Над ними издеваются и бьют по ногам и рукам.

1 февраля сообщалось, что власти Ивано-Франковской области Украины формируют женские подразделения ВСУ и отправляют их на фронт под конвоем.

15 января издание Newsweek сообщало, что украинки, проживающие за пределами своей страны, подали заявки и впервые присоединились к формируемому в Польше «Украинскому легиону».

Ранее женщин из числа бойцов ВСУ обвинили в нападениях на мирных граждан.

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