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Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен группировке российских войск «Запад»

Пять украинских солдат сдались в плен российской группировке «Запад»
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в зоне действия группировки российских войск «Запад». Об этом со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Ивана Бигму сообщает ТАСС.

По словам офицера, бойцы группировки продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск. Расчеты российской противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник самолетного типа. Артиллеристы поразили четыре минометных расчета противника. Пятеро украинских военных сдались в плен.

9 марта сообщалось, что российские военные на Покровском направлении захватили в плен находившуюся в рядах украинской армии бывшую заключенную.

8 марта Telegram-канал Mash сообщил, что после того, как российские войска начали штурм Суджи, некоторые группы украинских военнослужащих начали переговоры о сдаче в плен.

Ранее сообщалось, что тысячи военных ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области.

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