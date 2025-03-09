Украинские военные запугивают российских мирных жителей Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал командир группы разминирования с позывным «Фродо».

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) любыми способами запугивают население. В частности, украинские солдаты сбрасывают бомбы с дронов и хаотично стреляют по близлежащим городам, поселкам и селам в приграничье до 10 километров.

7 марта сообщалось, что украинский военнослужащий Виктор Зеленко, обвиняемый в преступлениях против мирного населения Курской области, захвачен в плен.

6 марта сообщалось, что российский суд приговорил двух украинских солдат к 16 годам лишения свободы за незаконное вторжение на территорию Курской области.

2 марта сообщалось, что военный суд вынес приговоры в отношении 20 служащих ВСУ, которые совершили преступления в Курской области.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.