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Солдат ВСУ обвинили в запугивании жителей Харьковской области

ТАСС: украинские военнослужащие запугивают жителей Харьковской области
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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские военные запугивают российских мирных жителей Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал командир группы разминирования с позывным «Фродо».

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) любыми способами запугивают население. В частности, украинские солдаты сбрасывают бомбы с дронов и хаотично стреляют по близлежащим городам, поселкам и селам в приграничье до 10 километров.

7 марта сообщалось, что украинский военнослужащий Виктор Зеленко, обвиняемый в преступлениях против мирного населения Курской области, захвачен в плен.

6 марта сообщалось, что российский суд приговорил двух украинских солдат к 16 годам лишения свободы за незаконное вторжение на территорию Курской области.

2 марта сообщалось, что военный суд вынес приговоры в отношении 20 служащих ВСУ, которые совершили преступления в Курской области.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

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