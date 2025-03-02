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В СК назвали число осужденных в РФ военных ВСУ, совершивших преступления в Курской области

Бастрыкин: за преступления в Курской области осудили уже 20 военных ВСУ
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Максим Блинов/РИА Новости

Военный суд вынес приговоры в отношении 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совершили преступления в Курской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По его словам, по фактам преступлений украинских военнослужащий заведено 332 уголовных дела, в рамках которых к ответственности привлекаются 247 лиц. Глава СК заявил, что 30 дел уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, на рассмотрении в суде находится 43 уголовных дела в отношении 102 лиц.

«2-м Западным окружным военным судом вынесены приговоры в отношении 20 фигурантов», — сказал он.

Бастрыкин также отметил, что с первых дней вторжения ВСУ в Курскую область в регионе работают военные следователи СК.

4 февраля сообщалось, что двух украинских военных осудили за теракты в Курской области. На скамье подсудимых оказались солдаты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск Александр Манько и Юрий Радченко. В СК РФ сообщили, что в августе прошлого года мужчины незаконно пересекли государственную границу РФ, имея при себе оружие и взрывные устройства.

Мужчины прибыли в Суджанский район Курской области, где начали запугивать мирных жителей и препятствовать их эвакуации. Более того, не один раз открывали огонь по гражданским лицам и бойцам Вооруженных сил РФ. Суд назначил Манько наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Радченко, в свою очередь, получил 17 лет лишения свободы.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

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