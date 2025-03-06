Суд отправил в колонию двух военных ВСУ, которые вторглись в Курскую область

Бойцов ВСУ приговорили к 16 годам колонии за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд приговорил стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Милиневича и Сергея Перевозникова к 16 годам лишения свободы за незаконное вторжение на территорию Курской области. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ на официальном сайте.

Суд установил, что летом прошлого года вооруженные фигуранты в составе колонны пересекли границу РФ и незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области. Милиневич и Перевозников совместно с другими служащими ВСУ блокировали село Погребки.

Установлено, что они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, «воздействуя на органы государственной власти и местного самоуправления, минируя дорожные направления и участки местности».

Кроме того, Милиневич и Перевозников неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации.

Первые три года мужчины проведут в тюрьме, а остальную часть назначенного срока — в колонии строгого режима.

2 марта сообщалось, что военный суд вынес приговоры в отношении 20 служащих ВСУ, которые совершили преступления в Курской области.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.