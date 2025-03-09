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Почти 60% опрошенных французов поддержали увеличение трат на оборону

Journal du Dimanche: около 60% французов поддерживают увеличение трат на оборону
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John Leicester/AP

Большинство граждан Франции, которых опросила социологическая служба CSA, поддержали возможное увеличение трат на оборонную отрасль страны в ущерб другим расходам. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche (JDD).

Согласно полученным данным, эту идею поддержало порядка 59% респондентов, из которых «за» высказались 55% женщин и 65% мужчин. JDD также приводит выдержки из опроса и уточняет, что он проводился на фоне обращения к нации президента Франции Эмманюэля Макрона.

5 марта французский президент в своем обращении к нации заявил, что Россия «уже на долгие годы стала угрозой для Франции и для всей Европы». Макрон указал, что Москва «нарушает наши границы», чтобы устранять оппонентов, «воздействует на выборы в Румынии и Молдавии», «организует цифровые атаки на наши больницы», а также «предпринимает попытки манипулировать нашим мнением с помощью лжи, распространяемой в социальных сетях». Макрон отметил, что «за пределами Украины угроза со стороны России существует и касается нас, не зная границ».

В свою очередь, 4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в 800 млрд евро. Еврокомиссия также намерена привлечь 150 млрд евро в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Ранее стало известно, что Дания повысит расходы на оборону.

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