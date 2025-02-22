Дания повысит расходы на оборону

Датский кабмин согласовал с парламентскими фракциями повышение расходов на оборону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу королевского минобороны.

Отмечается, что до 2033 года власти выделят дополнительные 120 млрд крон ($16,83 млрд).

18 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рост военных расходов в Европе будет реализовываться как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Он уточнил, что в самое ближайшее время Европейская комиссия представит конкретные предложения об использовании общих средств на оборону, а также по сотрудничеству с банками.

17 февраля в Париже прошел экстренный саммит ЕС. В нем участвовали лидеры Германии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов, Италии, Дании, руководство Евросоюза, а также генсек НАТО Марк Рютте. Мероприятие организовал французский президент Эммануэль Макрон, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Европа со стороны США.

Ранее Песков заявил, что Россия будет отслеживать все, что связано с планами ЕС по созданию армии.