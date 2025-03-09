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В Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников

МЧС: в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА
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Shutterstock

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Самарской области. Об этом сообщило МЧС России в своем приложении.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Местных жителей просят не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. В случае обнаружения вражеского БПЛА необходимо как можно скорее покинуть опасную зону.

Также жителей региона призывают по возможности укрыться в ближайшем здании, либо зайти в подъезд, спуститься в паркинг или подземный переход.

В свою очередь в Тамбовской области также была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, о чем местных жителей проинформировало МЧС России в своем приложении.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что над территорией страны за 1,5 часа были сбиты 16 украинских беспилотников. Как уточнили в ведомстве, дроны пытались атаковать российские регионы в период с 20:00 до 21:30. В итоге они были перехвачены и уничтожены: десять было ликвидировано над Белгородской областью, а шесть — над Ростовской.

Атаки украинских дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников по регионам России «будет увеличиваться».

Ранее в Южной Осетии временно ограничили работу аэропорта из-за угрозы БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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