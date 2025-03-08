Россию за 1,5 часа атаковали 16 БПЛА

За 1,5 часа над территорией России были сбиты 16 украинских беспилотников. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны пытались атаковать российские регионы в период с 20:00 до 21:30. В итоге они были перехвачены и уничтожены: десять было ликвидировано над Белгородской областью, а шесть — над Ростовской.

До этого 8 марта во время налета украинских беспилотников на село Гирьи Беловского района Курской области пострадали двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у ее 56-летнего супруга врачи зафиксировали осколочные ранения грудной клетки, головы и спины. В этом же селе вражеский дрон повредил гражданский автомобиль, внутри которого был водитель. Кроме того, налету БПЛА подверглась Запорожская область. Так, в Приазовском районе дрон повредил два ветрогенератора, а в городе Васильевке пострадала вышка сотовой связи.

Ранее глава ВМС Украины оценил методы России против морских дронов.