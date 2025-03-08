Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россию за 1,5 часа атаковали 16 БПЛА

Минобороны сообщило о 16 дронах, ликвидированных над регионами РФ
close
Министерство обороны РФ

За 1,5 часа над территорией России были сбиты 16 украинских беспилотников. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны пытались атаковать российские регионы в период с 20:00 до 21:30. В итоге они были перехвачены и уничтожены: десять было ликвидировано над Белгородской областью, а шесть — над Ростовской.

До этого 8 марта во время налета украинских беспилотников на село Гирьи Беловского района Курской области пострадали двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у ее 56-летнего супруга врачи зафиксировали осколочные ранения грудной клетки, головы и спины. В этом же селе вражеский дрон повредил гражданский автомобиль, внутри которого был водитель. Кроме того, налету БПЛА подверглась Запорожская область. Так, в Приазовском районе дрон повредил два ветрогенератора, а в городе Васильевке пострадала вышка сотовой связи.

Ранее глава ВМС Украины оценил методы России против морских дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами