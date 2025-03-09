В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Тамбовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило МЧС России в своем приложении.

«Внимание!!! «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС — «Газета.Ru)», - говорится в сообщении.

Местных жителей просят не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. В случае обнаружения вражеского БПЛА необходимо как можно скорее покинуть опасную зону. Также жителей региона призывают по возможности укрыться в ближайшем здании, либо зайти в подъезд, спуститься в паркинг или подземный переход.

14 февраля БПЛА Вооруженных сил Украины упал на лед в селе Петровском Тамбовской области и взорвался. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников по регионам России «будет увеличиваться».

В мае того же года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле. Кроме того, дроны неоднократно попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская, Курская области и республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали скорую помощь в Курской области.