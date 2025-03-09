Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Тамбовской области
close
Zamir Usmanov/Global Look Press

В Тамбовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило МЧС России в своем приложении.

«Внимание!!! «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС — «Газета.Ru)», - говорится в сообщении.

Местных жителей просят не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. В случае обнаружения вражеского БПЛА необходимо как можно скорее покинуть опасную зону. Также жителей региона призывают по возможности укрыться в ближайшем здании, либо зайти в подъезд, спуститься в паркинг или подземный переход.

14 февраля БПЛА Вооруженных сил Украины упал на лед в селе Петровском Тамбовской области и взорвался. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников по регионам России «будет увеличиваться».

В мае того же года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле. Кроме того, дроны неоднократно попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская, Курская области и республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали скорую помощь в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами