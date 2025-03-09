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Уничтожение пытавшихся бежать из Суджи бойцов ВСУ сняли на видео

«РВ»: уничтожение колонны пытавшихся сбежать из Суджи солдат ВСУ попало на видео
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военкоры показали уничтожение колонны техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась бежать из Суджи Курской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Русская весна».

«Часть подразделений ВСУ в ночь на 9 марта решила попытаться убежать из города на технике, но уперлась во взорванный мост. И тут колонну начала накрывать точным огнем армия России», — подписана публикация.

Источник добавил, что сначала российские военнослужащие подбили замыкающую машину, тем самым заблокировав колонну. А затем от попаданий техника украинской армии одна за другой начала взрываться и гореть. В итоге колонна была полностью сожжена.

На предоставленных кадрах, которые были сняты разведывательным дроном, оснащенным тепловизором, можно увидеть колонну из как минимум семи единиц техники, при этом одна из них уже горит. В конце видео запечатлен момент, как практически вся колонна объята огнем.

По данным «Военного осведомителя», колонна ВСУ пыталась покинуть восточную часть Суджи и отступить в западную. Военкор Тимофей Ермаков рассказал, что отступающая украинская колонна остановилась в районе вещевого рынка возле моста, который был заблаговременно уничтожен армией России.

8 марта накануне Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию подземной трубы.

В тот же день Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. Сообщалось также, что в операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад Вооруженных сил РФ.

Ранее ВСУ начали переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи.

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