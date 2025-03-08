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ВСУ начали переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи

Mash: ВСУ в Судже начали переговоры о сдаче в плен
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

После того, как российские войска начали штурм Суджи, в окружении оказались свыше 6,3 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), у них нет связи с командованием, некоторые группы украинских войск начали переговоры о сдаче в плен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Отдельные группы ВСУ начали переговоры о сдаче в плен и выносе раненых в обмен на жизнь и новые виды поставленных США и Францией вооружений», — говорится в сообщении.

По данным источника, речь идет, в частности, о новых видах беспилотных летательных аппаратах, спутниковой системе шифрования и небольшом количестве бронетехники.

Mash утверждает, что всего в окружении, по данным украинских мониторинговых агентств, находится около 6,3 тысячи бойцов противника. Выйти у них нет никакой возможности.

В субботу, 8 марта, Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. В операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад Вооруженных сил РФ.

Ранее военкоры показали панорамное видео окутанной дымом Суджи после ударов ВКС РФ по ВСУ.

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