Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Европа не сможет заменить разведывательную помощь США Украине

Politico: страны Европы не смогут заменить разведывательную помощь США Украине
close
Shutterstock/FOTODOM

Страны Европы не смогут заменить разведывательную помощь, которую Соединенные Штаты Америки предоставляли Украине. Об этом пишет Politico.

«Великобритания, Франция и в определенной степени Германия попытаются заполнить пустоту», — говорится в публикации.

По мнению издания, европейские страны не способны заменить эту помощь, которая была важна для Вооруженных сил Украины «как в обороне, так и в атаке».

В начале марта Financial Times и целый ряд других западных изданий написали о том, что Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные якобы перестанут и британцы. На Украине это отрицали и говорили, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями.

По данным Fox News, Вашингтон продолжает делиться с Киевом секретными данными для оборонительных операций. А ЦРУ и ФБР прекратили передавать разведывательную информацию, которая нужна для организации наступления.

Ранее Путин заявил о росте активности иностранной разведки в период спецоперации.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами