СМИ: Европа не сможет заменить разведывательную помощь США Украине

Страны Европы не смогут заменить разведывательную помощь, которую Соединенные Штаты Америки предоставляли Украине. Об этом пишет Politico.

«Великобритания, Франция и в определенной степени Германия попытаются заполнить пустоту», — говорится в публикации.

По мнению издания, европейские страны не способны заменить эту помощь, которая была важна для Вооруженных сил Украины «как в обороне, так и в атаке».

В начале марта Financial Times и целый ряд других западных изданий написали о том, что Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные якобы перестанут и британцы. На Украине это отрицали и говорили, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями.

По данным Fox News, Вашингтон продолжает делиться с Киевом секретными данными для оборонительных операций. А ЦРУ и ФБР прекратили передавать разведывательную информацию, которая нужна для организации наступления.

Ранее Путин заявил о росте активности иностранной разведки в период спецоперации.