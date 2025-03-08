Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали, какими секретными данными США делятся с Украиной

Fox News: США не прекращали делиться с Киевом разведданными для обороны
close
Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не прекращали делиться с Украиной разведданными для обороны, передает Fox News.

По словам источников телеканала, Вашингтон продолжает делиться с Киевом секретными данными для оборонительных операций. А ЦРУ и ФБР прекратили передавать разведывательную информацию, которая нужна для организации наступления.

Один из источников при этом высказал мнение, что пауза носит временный характер и силовые структуры США продолжат предоставлять Украине «все данные».

Экс-офицер военной разведки Мэтью Шумейкер предположил, что временная приостановка обмена сведениями — часть тактики американской администрации на переговорах и была сигналом для Киева о том, что Вашингтон может прекратить помощь по своему желанию.

В начале марта Financial Times и целый ряд других западных изданий написали о том, что Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные якобы перестанут и британцы. На Украине это отрицали и говорили, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями.

Ранее сообщалось, что США могут начать передавать РФ конфиденциальные данные.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами