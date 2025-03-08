СМИ узнали, какими секретными данными США делятся с Украиной

США не прекращали делиться с Украиной разведданными для обороны, передает Fox News.

По словам источников телеканала, Вашингтон продолжает делиться с Киевом секретными данными для оборонительных операций. А ЦРУ и ФБР прекратили передавать разведывательную информацию, которая нужна для организации наступления.

Один из источников при этом высказал мнение, что пауза носит временный характер и силовые структуры США продолжат предоставлять Украине «все данные».

Экс-офицер военной разведки Мэтью Шумейкер предположил, что временная приостановка обмена сведениями — часть тактики американской администрации на переговорах и была сигналом для Киева о том, что Вашингтон может прекратить помощь по своему желанию.

В начале марта Financial Times и целый ряд других западных изданий написали о том, что Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные якобы перестанут и британцы. На Украине это отрицали и говорили, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями.

Ранее сообщалось, что США могут начать передавать РФ конфиденциальные данные.