Украинский пленный сообщил об отсутствии практических стрельб при обучении в ФРГ

Украинских военнослужащих весьма обучали в Германии обращаться с западным стрелковым оружием почти без практических стрельб, заявил взятый в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Котеленец. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации.

По словам пленного, личный состав его бригады во время подготовки на территории ФРГ обучался обращаться с американским крупнокалиберным пулеметом Browning M2. Украинские солдаты, в основном, занимались разборкой, сборкой, зарядкой и разрядкой оружия.

При этом Котеленец отметил, что практических стрельб было мало. Кроме того, вместо американского, украинским военным на полигоне выдали турецкий пулемет.

25 февраля военный эксперт Виталий Киселев заявил, что свыше тысячи украинских десантников начали подготовку к диверсионным действиям на военных полигонах в Чехии.

22 февраля бывший боец украинской армии рассказал об обучении в лагере НАТО под Манчестером в Британии для мобилизованных украинцев, откуда он сбежал.

Ранее в Испании предложили Украине новые курсы по обучению солдат ВСУ.