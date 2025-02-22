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Бывший солдат ВСУ рассказал об обучении в лагере НАТО

Экс-боец ВСУ: украинцев не учили пользоваться западной техникой в лагере НАТО
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Evgeniy Maloletka/AP

Бывший боец украинской армии рассказал об обучении в лагере НАТО под Манчестером в Британии для мобилизованных украинцев, откуда он сбежал. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, обучение военных было нацелено на общую подготовку, при этом военнослужащих не учили пользоваться западным оружием.

«Общая база, типа на стрелков, стреляли только из Калашникова, какие-то предметы были по оказанию первой помощи, навыки первичного саперного дела, если увидишь растяжку, как ее убрать либо переступить. Конкретного направления не было», — заявил он.

Бывший боец рассказал, что в центре подготовки находились украинцы в возрасте от 25 до 40 лет, при этом критерии отбора для обучения неизвестны. Он подчеркнул, что инструкторы НАТО мало общались с военными. Бойцов в Британии держали за забором с колючей проволокой, выходить в город было строго запрещено, добавил он.

До этого издание The Telegraph писало, что украинцы неохотно перенимают принципы ведения боя НАТО при обучении в Великобритании. В публикации говорится, что времени на полноценное обучение украинцев передовой тактике НАТО не хватает, поскольку месяцы обучения пытаются передать за двухнедельный период.

Ранее в Испании предложили Украине новые курсы по обучению солдат ВСУ.

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