Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт сообщил о массовой подготовке в Чехии украинских диверсантов

Эксперт Киселев: в Чехии начали подготовку около 1,2 тыс. диверсантов ВСУ
close
Evgeniy Maloletka/AP

Свыше тысячи украинских десантников начали подготовку к диверсионным действиям на военных полигонах в Чехии. Об этом военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию подполья, рассказал ТАСС.

По его словам, около 1,2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят специальные тренировки. Они включают прыжки с самолетов и вертолетов и диверсионную подготовку.

Киселев отметил, что это свидетельствует о продолжающейся в ряде стран Запада интенсивной подготовке украинских военных к выполнению диверсионных задач и террористических актов на территории России.

Эксперт напомнил, что подготовленные на Западе военнослужащие ВСУ осуществляли вылазки на побережье Крыма и в Курской области. Он подчеркнул, что все преступления Украины фиксируются, и преступники понесут заслуженное наказание.

5 февраля сообщалось, что чешский генеральный штаб рассматривает варианты отправки военных советников на Украину.

Ранее сообщалось, что украинских военных заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами