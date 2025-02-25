Эксперт Киселев: в Чехии начали подготовку около 1,2 тыс. диверсантов ВСУ

Свыше тысячи украинских десантников начали подготовку к диверсионным действиям на военных полигонах в Чехии. Об этом военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию подполья, рассказал ТАСС.

По его словам, около 1,2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят специальные тренировки. Они включают прыжки с самолетов и вертолетов и диверсионную подготовку.

Киселев отметил, что это свидетельствует о продолжающейся в ряде стран Запада интенсивной подготовке украинских военных к выполнению диверсионных задач и террористических актов на территории России.

Эксперт напомнил, что подготовленные на Западе военнослужащие ВСУ осуществляли вылазки на побережье Крыма и в Курской области. Он подчеркнул, что все преступления Украины фиксируются, и преступники понесут заслуженное наказание.

5 февраля сообщалось, что чешский генеральный штаб рассматривает варианты отправки военных советников на Украину.

Ранее сообщалось, что украинских военных заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии.