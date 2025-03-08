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Военкоры показали панорамное видео окутанной дымом Суджи после ударов ВКС РФ по ВСУ

«РВ»: в сети появилось панорамное видео атакованных ВКС РФ позиций ВСУ в Судже

Панорамное видео курской Суджи, где Воздушно-космические силы (ВКС) РФ наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«В городе пожары, улицы затянуты дымом после ударов авиации и артиллерии», — отмечается в сообщении.

8 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. По его словам, украинские военные бросают свои позиции, покидают насиженные участки.

В субботу Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. В операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад Вооруженных сил РФ.

Также стало известно, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию трубы газопровода.

Ранее под Суджей заметили 18-летних украинских солдат.

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