Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Суджей заметили 18-летних украинских солдат

«СВ»: ВСУ перебросили в район курской Суджи 18-летних солдат
close
Evgeniy Maloletka/AP

Украинское командование перебросило под Суджу 18-летних солдат, сообщает Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

По данным автора Telegram-канала, Киев пытается усилить группировку в Курской области новыми мобилизованными.

«Никто из них не получит обещанных выплат от киевского режима — в лучшем случае их ждет надгробие где-нибудь под Житомиром, а большинство — порядковый номер в списках пропавших без вести», — говорится в сообщении Telegram-канала.

До этого военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что группировка ВСУ под Суджей оказалась разрезанной на две части после взрыва мостов через одноименную реку. По его словам, для украинских войск складывается нехорошая ситуация, ВС РФ продолжают сжимать группировку со всех сторон.

Также заместитель командира по политической работе батальона добровольческого отряда «Барс-Курск», военный эксперт Олег Иванов говорил, что в Судже Курской области, которую оккупировали украинские войска, остаются около 1-2 тысяч мирных жителей — граждан России.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской техники в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами