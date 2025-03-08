На Кубани введен режим опасности атаки БПЛА

В Динском районе в центре Краснодарского края объявлен режим опасности атаки дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Местных жителей призвали быть осторожными, пока в регионе действует «беспилотная опасность».

Накануне вечером над российской территорией были уничтожены 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Дроны сбили в период с 20:15 до 22:45. Для их ликвидации были задействованы дежурные средства ПВО. Больше всего беспилотников уничтожили над Краснодарским краем — 21.

20 февраля украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Mash отмечал, что в небе были слышны три взрыва. Обломки беспилотника противника дважды упали на помещение электроподстанции в районе станицы Нововеличковской Динского района. Во второй раз там произошел пожар.

Ранее глава ВМС Украины оценил методы России против морских дронов.