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Над территорией России сбили свыше 40 украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 43 дронов над территорией России
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Inna Varenytsia/Reuters

Над территорией России вечером уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты в период с 20:15 до 22:45 по московскому времени. Для их ликвидации задействовали дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Больше всего беспилотников уничтожили над Краснодарским краем — 21. Кроме того, девять дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Ростовской, два — над Белгородской и один — над Курской. Еще шесть БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря, добавили в Минобороны.

Незадолго до этого стало известно, что ВСУ нанесли удар с помощью беспилотников по городу Стародуб в Брянской области. По информации Telegram-канала SHOT, около 21:00 в районе города было слышно порядка десяти взрывов. Предположительно, несколько воздушных целей были сбиты, однако обломки упали в районе местного консервного завода, что привело к возгоранию, добавил SHOT.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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