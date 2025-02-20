На Кубани загорелась электроподстанция из-за повторного падения обломков БПЛА

В Динском районе Кубани обломки беспилотника снова упали на электроподстанцию

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) снова упали на помещение электроподстанции в районе станицы Нововеличковской Динского района, однако на этот раз произошел пожар. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В настоящее время пожарные тушат возгорание. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Несколько часов назад обломки дрона уже падали на эту электроподстанцию. Тогда оперштаб сообщал об отсутствии возгорания и пострадавших. Отключение электроснабжения не производилось.

20 февраля украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Telegram-канал Mash отмечал, что в небе были слышны три взрыва.

По данным Минобороны РФ, в четверг российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 украинских БПЛА над территорией России, 19 из которых — над Краснодарским краем.

Ранее Путин заявил, что ВСУ не могли самостоятельно атаковать НПС в Краснодарском крае.