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Российские войска ударили по аэродромам и складам ВСУ в 148 районах

Минобороны: ВС РФ поразили аэродромы и цеха производства дронов ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

За сутки российские подразделения в 148 районах поразили инфраструктуру аэродромов и объект энергетики, обеспечивающий работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские объекты поражали оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками с поддержкой ракетных войск и артиллерии. Поражение нанесли цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотников. Также удары пришлись по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ.

В ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM, один снаряд реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 178 беспилотников ВСУ.

Накануне министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что на Украине зафиксировали массированную ракетную атаку на энергетическую, газовую и военную инфраструктуру страны.

Ранее Россия нанесла групповой удар по связанным с ВПК Украины энергообъектам.

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