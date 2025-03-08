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Российские военные уничтожили реактивный снаряд ВСУ американского производства

Минобороны: силы ПВО сбили пять бомб JDAM, 178 дронов и один снаряд HIMARS
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Aaron Favila/AP

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM, один снаряд реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 178 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В сводке оборонного ведомства также сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.

По данным ведомства, оперативным освобождением оккупированных территорий занималась российская группировка войск «Север». Помимо этого, бойцы в ходе наступления нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 13 населенных пунктов оккупированной территории.

До этого сообщалось, что утром 8 марта солдаты российской армии смогли пробиться к окраинам Суджи с нескольких направлений и начали уличные бои. Предварительно, бои идут в городской черте. Штурмовикам из нескольких подразделений помогают операторы беспилотников.

Ранее военный эксперт Гагин рассказал об обстановке в приграничье Курской области.

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