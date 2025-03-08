В Крыму объявили авиационную опасность

На территории Крыма объявили авиационную опасность. Об этом говорится в официальном приложении МЧС России.

«Авиационная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

7 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Уточняется, что атака была отбита дежурными средствами ПВО в 16:30 по московскому времени.

Днем ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобилей. Находящихся на мосту призвали сохранять спокойствие и придерживаться указаний сотрудников транспортной безопасности.

В конце января на Крымском мосту в сторону полуострова вводили сплошной паспортный контроль в рамках антитеррористических мероприятий. Кроме того, в ближайших к сооружению муниципалитетах и приграничных районах республики, а также на территории Севастополя действовал высокий уровень террористической опасности.

Ранее российский военблогер заявил о возможности вторжения ВСУ в Крым.