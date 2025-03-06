Российский военблогер заявил о возможности вторжения ВСУ в Крым

Основатель Telegram-канала «Рыбарь», военный блогер Михаил Звинчук заявил, что есть признаки подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к возможному вторжению в Крым. Он опубликовал соответствующий пост в своем канале.

По словам военблогера, некоторые из этих признаков видны невооруженным глазом.

«Первое – это наличие довольно существенного катерного флота. Страны Запада на протяжении полутора лет поставляли плавсредства различных размеров, и в ход их фактически не вводили. Часть из них была уничтожена в результате нескольких ракетных ударов по портам Одесской области, но значительное количество противнику удалось сохранить. Второе – беспилотный потенциал наращивается семимильными шагами. Что летательные средства, что безэкипажные катера – их производство лишь увеличивается, и точечными ударами нивелировать этот потенциал не удается. Третье – тренировки десантных групп ГУР, ССО и морпехов периодически отмечаются в разных частях Черноморского побережья. То у Вилково, то у Очакова, то в Днестровском лимане», — написал Звинчук.

Он считает, что нападение ВСУ на полуостров маловероятно, поскольку у украинской армии имеются «более важные проблемы здесь и сейчас». Однако украинские вооруженные силы располагают ресурсами, и при определенных обстоятельствах они могут предпринять попытку провести такую «пиар-операцию для отвлечения внимания», добавил военблогер.

В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность возврата Крыма. По его словам, у Украины нет сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года.

Ранее в Крыму заявили, что Украина получит не полуостров, а «дырку от бублика».