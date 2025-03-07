Российским военным предрекли сложности в боях за Курскую область

Наступление Вооруженных сил (ВС) России на населенный пункт Малая Локня со стороны Старой Сорочины и Николаевки в Курской области станет сложной задачей. Об этом заявили в Telegram-канале авторы проекта «Рыбарь», который был основан военным блогером Михаилом Звинчуком.

Военблогеры обращают внимание, что в утренние часы российские войска продвинулись в районе Малой Локни. Военнослужащими 22 полка ВС РФ была освобождена Старая Сорочина, а также Николаевка. Над обоими населенными пунктами были подняты флаги России. Кроме того, начались бои за Викторовку.

«Река Малая Локня, которая разделяет эти населенные пункты, из-за оттепели сейчас представляет собой болото, что очевидным образом сказывается на проходимости весенней маленькой речки», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время украинские формирования откатились в Малую Локню. Как утверждают военблогеры, там они меняют состав частей 95-й бригады на «сборную солянку из разного рода мобилизованных» и бойцов терробороны.

Авторы утверждают, что даже с учетом потенциального отвода бойцов Вооруженных сил Украины из Малой Локни, российским военным «расслабляться не стоит».

До этого Telegram-канал «Позывной OSETIN» сообщал, что в Курской области начались боевые действия за населенный пункт Малая Локня.

Эта информация появилась на фоне сообщений об оперативном окружении украинского гарнизона в Судже. Утверждается, что единственная транспортная связь с Украиной находится под огневым контролем российских войск. По данным журналистов, до полного окружения города осталось менее шести километров. В полукольце находятся порядка двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Также заявляется, что они лишены возможности отступить или эвакуироваться. Это подтверждают в том числе украинские источники.

Ранее стало известно о приказах командиров ВСУ добивать раненых солдат под Суджей.