Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российским военным предрекли сложности в боях за Курскую область

Военблогер Звинчук: наступление ВС РФ на Малую Локню будет сложной задачей
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Наступление Вооруженных сил (ВС) России на населенный пункт Малая Локня со стороны Старой Сорочины и Николаевки в Курской области станет сложной задачей. Об этом заявили в Telegram-канале авторы проекта «Рыбарь», который был основан военным блогером Михаилом Звинчуком.

Военблогеры обращают внимание, что в утренние часы российские войска продвинулись в районе Малой Локни. Военнослужащими 22 полка ВС РФ была освобождена Старая Сорочина, а также Николаевка. Над обоими населенными пунктами были подняты флаги России. Кроме того, начались бои за Викторовку.

«Река Малая Локня, которая разделяет эти населенные пункты, из-за оттепели сейчас представляет собой болото, что очевидным образом сказывается на проходимости весенней маленькой речки», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время украинские формирования откатились в Малую Локню. Как утверждают военблогеры, там они меняют состав частей 95-й бригады на «сборную солянку из разного рода мобилизованных» и бойцов терробороны.

Авторы утверждают, что даже с учетом потенциального отвода бойцов Вооруженных сил Украины из Малой Локни, российским военным «расслабляться не стоит».

До этого Telegram-канал «Позывной OSETIN» сообщал, что в Курской области начались боевые действия за населенный пункт Малая Локня.

Эта информация появилась на фоне сообщений об оперативном окружении украинского гарнизона в Судже. Утверждается, что единственная транспортная связь с Украиной находится под огневым контролем российских войск. По данным журналистов, до полного окружения города осталось менее шести километров. В полукольце находятся порядка двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины. Также заявляется, что они лишены возможности отступить или эвакуироваться. Это подтверждают в том числе украинские источники.

Ранее стало известно о приказах командиров ВСУ добивать раненых солдат под Суджей.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами