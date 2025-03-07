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В РФ сообщили о начале боев на подъезде к Судже

Стало известно о начале боев за Малую Локню в Курской области
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Курской области начались боевые действия за населенный пункт Малая Локня. Об этом сообщает Telegram-канал «Позывной OSETIN».

По данным канала, наступление российских войск на Малую Локню последовало за освобождением Старой Сорочины.

Малая Локня расположена приблизительно в 15 километрах к северу от Суджи, два населенных пункта соединены автомобильной дорогой.

Эта информация появилась на фоне сообщений об оперативном окружении украинского гарнизона в Судже, единственная транспортная связь которого с Украиной находится под огневым контролем российских войск. По данным журналистов, до полного окружения города осталось менее 6 км. В полукольце находятся около 2 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, практически лишенных возможности отступления или эвакуации. Это подтверждают в том числе украинские источники.

В тот же день Telegram-канал «Два майора» cообщал, что положение ВСУ в Курской области стремительно ухудшается.

Ранее силовики сообщили о приказах командиров ВСУ добивать раненых солдат под Суджей

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