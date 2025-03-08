Стало известно, что США продолжили делиться частью разведданных с Украиной

CNN: США продолжают делиться с Украиной частью разведданных для защиты за деньги

Власти Соединенных Штатов продолжают делиться с Украиной разведданными, которые помогают стране выстраивать защиту. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

«США по-прежнему делятся с Украиной разведданными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но «сократили» обмен разведданными, которые украинские силы могли бы использовать для наступательных действий против российских войск», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, администрация США не хочет, чтобы ее считали активным помощников Киева.

До этого журнал Time со ссылкой на источник, близкий к генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) писал, что западные специалисты, которые занимались обработкой и передачей данных со спутников, покинули Украину. Источник добавил, что на Украине «никого не осталось», однако не уточнил, из каких именно стран они приехали на территорию страны.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве писала, что США перестали поставлять Украине снимки с коммерческих спутников по распоряжению космической разведки Пентагона.

Ранее компания из США заблокировала Украине доступ к спутниковым снимкам.