Западные специалисты, занимавшиеся данными спутников, покинули Украину

Западные специалисты, которые занимались обработкой и передачей данных со спутников, покинули Украину. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на источник, близкий к генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным источника издания, группа партнеров, которая помогала украинской стороне получать разведывательную информацию со спутников в военном штабе Киева, покинула территорию страны. Источник добавил, что на Украине «никого не осталось», однако не уточнил, из каких именно стран они приехали на территорию страны.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве писала, что США перестали поставлять Украине снимки с коммерческих спутников по распоряжению космической разведки Пентагона.

Речь идет о доступе к изображениям земной поверхности через систему GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). При помощи этих данных украинские Вооруженные силы наводили артиллерию и выбирали приоритетные цели для ударов беспилотников.

7 марта стало известно, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила Украину доступа к своим спутниковым снимкам.

Ранее в США назвали массовые увольнения в разведке «выстрелом в голову, а не ногу».