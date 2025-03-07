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В США назвали массовые увольнения в разведке «выстрелом в голову, а не ногу»

WP: массовые увольнения в разведке США являются выстрелом в голову, а не ногу
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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Массовые увольнения в разведывательных ведомствах Соединенных Штатов затруднят сбор данных о Китае, России, Иране, а также о потенциальных угрозах со стороны террористов. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

«Мы стреляем себе в голову, а не в ногу», — заявил изданию бывший высокопоставленный сотрудник разведки.

По данным издания, сотрудники разведки США на данный момент пытаются оценить деятельность директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая является активным сторонником действующего президента США Дональда Трампа. Американский лидер, по данным WP, ранее выражал свое недоверие к американским разведывательным службам.

Бывший чиновник в комментарии изданию отметил, что слышал по меньшей мере от 12 молодых сотрудников, что их предложения о трудоустройстве были аннулированы из-за сокращения штата. Он добавил, что многие из потенциальных сотрудников обладали ценными навыками для разведки, например, владели китайским языком или учились на инженеров-атомщиков.

До этого Габбард в эфире телеканала Fox News заявила, что Трамп приостановил оказание военной помощи Киеву, поскольку украинский президент Владимир Зеленский воспринимал ее как должное.

Ранее в России оценили значимость американских разведданных для ВСУ.

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