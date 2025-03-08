Появилось видео со столкновением российского дрона с украинской «Бабой-Ягой»

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео, на которое запечатлена воздушная схватка FPV-дрона российского отряда спецназначения «Вега» и беспилотника «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины.

По его словам, видео снял российский беспилотник на покровском направлении в зоне специальной военной операции. На кадрах видно, как аппарат сталкивается с украинским дроном, после чего запись прерывается.

Коц рассказал, что после боя «Баба-Яга» «прилегла на землю», ожидая, пока вражеский дрон улетит, однако получила контрольный удар еще одного летательного аппарата «Веги».

На этой неделе бойцы группировки российских войск «Восток» уничтожили несколько дронов и пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Офицер ВС РФ рассказал, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили четыре тяжелых коптера типа «Баба-Яга» и два пункта управления беспилотниками.

Ранее российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор.