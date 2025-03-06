Бойцы группировки российских войск «Восток» в течение суток уничтожили несколько дронов и пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом, ссылаясь на руководителя пресс-центра группировки Александра Гордеева, сообщает ТАСС.

Офицер рассказал, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили четыре тяжелых коптера типа «Баба-Яга» и два пункта управления беспилотниками.

4 марта сообщалось, что российские военные автоинспекторы в зоне специальной военной операции (СВО) сбили беспилотный летательный аппарат противника.

2 марта сообщалось, что уссурийские десантники, действующие в составе российской группировки войск «Север», уничтожили расчет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов противника.

3 марта сообщалось, что ВСУ перебросили в ДНР группу беспилотников из элитного батальона.

Ранее российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор.