Боец с позывным Бурят рассказал, что использует бурятский при штурме позиций ВСУ

Солдат российской группировки войск «Восток» рассказал, что использует бурятский язык при штурме укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Великой Новоселкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

«По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не «вперед», а «урагшаа»», — заявил он.

По словам военнослужащего, российские военные используют бурятский для обозначения цифр. Он отметил, что это позволяет бойцам слаженно контактировать с расчетами БПЛА, которые предоставляют данные о местах дислокации противника. Боец добавил, что украинская сторона больше работает дистанционно, при помощи дронов и артиллерии, потому что не хочет «встречаться взглядом» с армией России.

До этого опрошенные источники в российских силовых структурах заявили, что освобождение Привольного в Донецкой народной республике позволило российским войскам выровнять фронт в направлении Днепропетровской области.

О том, что село Привольное, находящееся поблизости от Великой Новоселки, было освобождено российскими войсками, сообщило министерство обороны России.

Ранее появились кадры взятия под контроль ВС РФ двух населенных пунктов в ДНР.