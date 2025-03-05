Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Привольное в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Привольное в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Также российские военные ударили по нескольким бригадам Вооруженных сил Украины в районах семи населенных пунктов ДНР, двух населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

Украинская армия на этом участке фронта лишилась до 175 бойцов, танка, боевой бронемашины, четырех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии, включая самоходные артустановки «Paladin» американского производства и «Krab» польского производства.

В феврале сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Улаклы в ДНР.

2 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска выбивают противника из Константинополя в ДНР после освобождения Улаклы.

Ранее ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области.