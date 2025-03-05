ТАСС: взяв Привольное в ДНР, российские войска выровняли фронт у Днепропетровщины

Освобождение Привольного в Донецкой народной республике позволило российским войскам выровнять фронт в направлении Днепропетровской области. Об этом ТАСС заявили опрошенные источники в российских силовых структурах.

«Освобождением Привольного выравнивается фронт у Великой Новоселки в направлении границы с Днепропетровской областью», — сообщили источники агентства.

После того, как Привольное было взято, как утверждается, украинские войска в этом районе оказались под плотным огневым давлением.

О том, что село Привольное, находящееся поблизости от Великой Новоселки, было освобождено российскими войсками, сообщило министерство обороны России.

Украинская армия на этом участке фронта лишилась до 175 бойцов, танка, боевой бронемашины, четырех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии, включая самоходные артустановки «Paladin» американского производства и «Krab» польского производства.

В феврале также сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Улаклы в ДНР.

Ранее ВС РФ освободили хутор Никольский в Курской области.