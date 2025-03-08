За ночь над регионами России сбили более 30 украинских дронов

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Большинство дронов (26) сбили над территорией Краснодарского края. Три беспилотника уничтожили над территорией Брянской области и по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.

Незадолго до этого сообщалось, что на территории Ставропольского края и Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях с несущими стенами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.