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Власти Ставрополья предупредили об опасности атаки беспилотников

Владимиров: режим беспилотной опасности объявлен на Ставрополье
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Ставропольского края объявлен режим беспилотной опасности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал губернатор.

Он призвал местных жителей по возможности оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях с несущими стенами.

До этого Минобороны РФ сообщало, что над территорией России вечером уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Дроны были сбиты в период с 20:15 до 22:45 по московскому времени. Для их ликвидации задействовали дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Больше всего беспилотников было уничтожено над Краснодарским краем — 21. Кроме того, девять дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Ростовской, два — над Белгородской и один — над Курской.

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

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