Жителей Северной Осетии предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В республике введен режим беспилотной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:19 по московскому времени.

Меняйло подчеркнул, что оперативный штаб работает в усиленном режиме. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Кроме того, Меняйло рассказал, что аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов, поскольку введен план «Ковер».

Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что во Владикавказе и Грозном ввели временные ограничения на работу аэропортов. Они связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, отметил он. Кореняко добавил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.