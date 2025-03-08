Турция спустя девять лет решила поучаствовать в учениях США

Турция после девятилетнего перерыва решила принять участие в учениях США Red Flag. Об этом пишет газета Türkiye.

«В смешанной воздушной операции Red Flag-2025 примут участие пять самолетов F-16 и 73 военнослужащих турецких вооруженных сил», — говорится в публикации.

Издание уточнило, что Турция не участвовала в этих учениях с 2016 года. Причиной стали, в частности, покупка ЗРК С-400 и ответное решение США исключить Турцию из программы F-35.

В конце декабря 2024 года турецкая газета Ekonomim писала, что Турция будет вести переговоры и составлять совместные с США планы по Ближнему Востоку. До недавнего времени власти Турции действовали сразу с несколькими странами в регионе. Однако теперь возникла ситуация совместных планов или расчетов с США, добавило издание.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде заявил, что в сферу оборонного сотрудничества двух стран войдут беспилотные летательные аппараты. Он отметил, что у Анкары и Белграда «в этом плане есть собственные возможности».

Ранее советник Эрдогана опроверг информацию об охлаждении отношений Турции и России.