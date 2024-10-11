Эрдоган раскрыл детали оборонного сотрудничества Турции и Сербии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде заявил, что в сферу оборонного сотрудничества двух стран войдут беспилотные летательные аппараты. Его слова приводит ТАСС.

«В контексте договоренностей в оборонной сфере мы с моим дорогим другом Александаром Вучичем обсудили возможности сотрудничества и в области БПЛА», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что у Анкары и Белграда «в этом плане есть собственные возможности».

«Наши министры проведут соответствующую работу», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также добавил, что лидеры намерены предпринять «шаги, которые в будущем будут реализованы двумя странами в оборонной сфере, могут кому-то не понравиться».

Вучич в свою очередь отметил, что Сербия и Турция будут углублять сотрудничество в оборонной промышленности и сформируют рабочую группу по взаимодействию военных индустрий.

Эрдоган ранее заявлял, что несколько стран Евросоюза заказали у Турции беспилотные летательные аппараты. Президент не стал называть конкретные государства, но отметил, что речь идет о странах Европейского союза.

Ранее Путин подтвердил, что ждет встречу с Эрдоганом.